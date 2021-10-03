Птица попала в двигатель американского самолета при взлете

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В правый двигатель самолета американской авиакомпании Spirit Airlines при взлете попала птица. Об этом в воскресенье, 3 октября, первым сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел на взлетной полосе в местном аэропорту города Атлантик-Сити.

Взлет авиасудна пришлось приостановить из-за загоревшегося двигателя. Всех пассажиров рейса эвакуировали с борта.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter сообщил, что к настоящему моменту аэропорт снова работает в штатном режиме после случившегося.

We’re closely monitoring an aircraft incident that happened tonight at @ACYAirport. All passengers and crew were successfully evacuated off the plane, and no serious injuries reported. The airport has reopened. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) October 3, 2021

Американское федеральное управление гражданской авиации начало расследование по факту инцидента.

До этого самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту. После приземления диспетчеры сообщили в отделение полиции, что экипажу авиалайнера требуется помощь. Дебоширом оказался 42-летний житель Московской области. Его доставили в отделение и провели медицинское освидетельствование: мужчина был пьян. Его арестовали на семь суток, которые он проведет в спецприемнике для административно задержанных города Тимашевска в Краснодарском крае.