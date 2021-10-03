Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Птица попала в двигатель американского самолета при взлете

Полина Долганова

Происшествия
Птица попала в двигатель американского самолета при взлете
Фото: Pexels

В правый двигатель самолета американской авиакомпании Spirit Airlines при взлете попала птица. Об этом в воскресенье, 3 октября, первым сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел на взлетной полосе в местном аэропорту города Атлантик-Сити.

Взлет авиасудна пришлось приостановить из-за загоревшегося двигателя. Всех пассажиров рейса эвакуировали с борта.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter сообщил, что к настоящему моменту аэропорт снова работает в штатном режиме после случившегося.

Американское федеральное управление гражданской авиации начало расследование по факту инцидента.

До этого самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту. После приземления диспетчеры сообщили в отделение полиции, что экипажу авиалайнера требуется помощь. Дебоширом оказался 42-летний житель Московской области. Его доставили в отделение и провели медицинское освидетельствование: мужчина был пьян. Его арестовали на семь суток, которые он проведет в спецприемнике для административно задержанных города Тимашевска в Краснодарском крае.

Читайте также:
СамолетыдвигательПтицы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте