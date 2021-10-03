Акции, облигации и банки: названы способы накопить себе на пенсию

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Жителям России стоит заранее накопить деньги для сохранения привычного образа жизни после выхода на пенсию. Для этого можно использовать банковский вклад, облигации и акции. Об этом в воскресенье, 3 октября, рассказал основатель и СЕО финтехкомпании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

По его словам, не стоит забывать о том, что инфляция в стране растет, несмотря на ежегодное увеличение пенсионных выплат.

Эксперт отметил, что банковский вклад является одним из самых популярных способов накопить средства. Тем не менее доход от такого инструмента будет значительно ниже, нежели от других способов.

К списку безопасных способов накопления средств Гужиков также отнес облигации. По его словам, доход от облигаций известен заранее и является более высоким, чем по банковскому депозиту.

Больший доход россиянам могут принести акции. Эксперт напомнил, что при приобретении акций клиент становится совладельцем той или иной компании. Вырученные средства в данном случае можно получить либо с помощью дивидендов, либо за счет того, что стоимость акций будет расти.

В качестве основного риска такого способа эксперт назвал неприбыльность самой компании.

— Акции подходят тем, кто готов к рискам и хочет активно разбираться в инвестировании: в отличие от облигаций, акционерам не гарантируют возврата инвестированных ими средств или каких-либо выплат на акцию. Но и доходность акций в процентном соотношении выше, чем у облигаций, — заметил Гужиков.

Он добавил, что вместо торговли на фондовом рынке россиянин может выбрать обезличенный металлический счет. В таком случае доход будет зависеть от рыночной стоимости на металлы. Такой способ удобен для долгосрочных вложений, потому как необходимость платить налог пропадает спустя три года после открытия счета, передает РИА Новости.

До этого Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил гражданам страны, что на повышенные выплаты имеют право те пенсионеры, чьи дети обучаются на очном отделении высших учебных заведений.

В ПФР добавили, что претендовать на повышенную пенсию могут как родители бюджетников, так и тех, кто учится на коммерческой основе. Эта категория граждан может рассчитывать на дополнительную выплату на протяжении всего срока обучения. Исключение составит лишь ситуация, если ребенок достигнет 23-летия до окончания вуза.