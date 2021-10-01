Россиянам назвали неочевидное условие для повышенной пенсии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил гражданам страны, что на повышенные выплаты имеют право те пенсионеры, чьи дети обучаются на очном отделении высших учебных заведений. Об этом сообщили на сайте отделения ПФР по Москве и Московской области.

— Студенты должны обучаться по основным образовательным программам в российских или иностранных учебных заведениях. Тип и вид организации, в которой обучается ребенок, не имеет значения, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ПФР добавили, что претендовать на повышенную пенсию могут как родители бюджетников, так и тех, кто учится на коммерческой основе. Эта категория граждан может рассчитывать на дополнительную выплату на протяжении всего срока обучения. Исключение составит лишь ситуация, если ребенок достигнет 23-летия до окончания вуза.

28 сентября президент России Владимир Путин заявил, что власти продолжат повышать пенсии граждан РФ в 2022–2024 годах. По его словам, средства на индексацию пенсий уже заложены в бюджет РФ.

24 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.