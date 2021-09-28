Путин заявил, что рост пенсий в РФ продолжится в ближайшие годы

Фото: Администрация президента РФ

Российские власти продолжат повышать пенсии граждан РФ в 2022-2024 годах. Об этом во вторник, 28 сентября, рассказал президент Владимир Путин.

По его словам, средства на индексации пенсий уже заложены в бюджет РФ.

— Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других, — приводит РИА Новости слова Путина.

24 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.