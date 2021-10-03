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В бывшей промзоне ЗИЛ появится детский сад с фонарем из молочного стекла

Полина Долганова

Город
В бывшей промзоне ЗИЛ появится детский сад с фонарем из молочного стекла
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

На территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ возведут детский сад с необычным фонарем из молочного стекла. Он сможет освещать все вокруг в ночное время суток. Об этом в воскресенье, 3 октября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, осветительная конструкция будет выполнена в виде небольшого кубического каркаса.

Кузнецов отметил, что к настоящему моменту специалисты уже приступили к строительству детского сада. После ввода объекта в эксплуатацию его передадут городу.

Главный фасад детсада будет смотреть на улицу Родченко. Отделка здания будет выполнена из клинкерного бордового кирпича в оттенке «Лондон». Фасад также украсит кирпич светлого оттенка, который расположится на уровне оконных отверстий.

Новый детский сад появится по адресу Автозаводская улица, владение 23. В нем смогут поместиться 300 малышей. Проектом предусмотрено наличие блока для приготовления блюд, помещения для медицинского персонала, зала для занятий физкультурой, а также музыкального зала.

Территория вокруг учреждения также будет благоустроена. Там появятся теневые навесы, площадь которых составит 40 квадратных метров, а также качели и спортивная площадка, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столице согласовали архитектурную концепцию музея искусств «Эрмитаж — Москва», который появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, комплекс площадью около 12 тысяч квадратных метров построят на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Один из фасадов музея будет выходить на улицу Архитектора Леонидова и парк «Тюфелева роща».

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