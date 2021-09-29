Андрей Бочкарев: Согласована архитектурная концепция здания московского филиала Эрмитажа на ЗИЛе 

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Родченко Карта всех событий

В столице согласовали архитектурную концепцию музея искусств «Эрмитаж-Москва», который появится на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Согласована архитектурная концепция здание московского филиала Эрмитажа, которое расположится на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Фасады «здания-куба» будут представлять собой сетку из металлических конструкций, стилизованных под медь, — заммэра.

По его словам, комплекс площадью около 12 тысяч квадратных метров построят на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Один из фасадов музея будет выходить на улицу Архитектора Леонидова и парк «Тюфелева роща».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в свою очередь, добавил, что здание музея представляет собой кубический объем, который обернут в закольцованную трапециевидную сетку, выполненную из металлических кассет «под медь».

— К нему пристроена одноэтажная галерея. Внутреннюю отделку залов решено выполнить из натурального дерева, с включениями бетона, стекла и элементов из нержавеющей стали. На пятом этаже в зоне открытой террасы предусмотрена пергола из деревянных конструкций; остальные террасы, распределенные по периметру здания, выполнят из стальных конструкций, — отметил главный столичный архитектор.

В музее расположатся выставочные залы, офисные и общественные пространства, ресторан, а также подземный паркинг. Входная зона будет представлять собой остекленное пространство с многоярусными антресолями, где будут размещать крупногабаритные экспонаты. В функциональной зоне разместятся гардероб, ресепшн, магазин, конференц-зал, интерактивная зона и ресторан. Со второго по пятый этажи займут выставочные залы.

Ресторан будет выполнен по индивидуальному проекту: в нем будут бетонные стены и колонны с отделкой металлическими кассетами «под медь». Потолок украсит узор из деревянных элементов.

Работа над проектом «Эрмитаж-Москва» стартовала в марте 2015 года, когда руководители музея и ЛСР подписали протокол о намерениях. Проект здания разработал архитектор Сергей Чобан (бюро SPEECH). В августе 2021-го Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство московского филиала музея.