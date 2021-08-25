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Филиал музея «Эрмитаж» построят в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Филиал музея «Эрмитаж» построят в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23АКарта всех событий

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство московского филиала музея «Эрмитаж» на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства пятиэтажного филиала музея «Эрмитаж» на территории реорганизуемой промзоны ЗИЛ. Новый музей расположится в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Согласно проекту, подземный этаж будет включать помещения для подготовки и хранения экспонатов, фотолаборатории и службы эксплуатации. На первом этаже разместятся холл со стойкой информации, демонстрационный зал, магазин книг и сувениров, конференц-зал, интерактивная зона, ресторан, а также бытовые и служебные помещения. На этажах со второго по пятый будут демонстрационные залы. Здание оборудуют двумя эскалаторами и тремя лифтами.

Валерий Леонов напомнил, что в Москве реализуется программа по реорганизации бывшей промзоны ЗИЛ. Здесь кроме жилых домов строят объекты социального и общественно делового назначения, а также развивают транспортную инфраструктуру.

— Так, на территории бывшей промзоны ЗИЛ уже есть школа на 2,5 тысячи мест, спортивный комплекс «ЦСКА Арена», Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой и спорткомплекс с бассейном «Акватория ЗИЛ», — добавил он.

Прилегающую к музею территорию озеленят и благоустроят. Там появятся парковка, велодорожки, веранды ресторанов, а также скамейки и урны, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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