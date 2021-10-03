«Включайся!»: москвичи смогут пройти курс по волонтерству

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Очная обучающая программа «Школа начинающего волонтера «Включайся!» пройдет в Москве с 9 по 10 октября. Присоединиться к ней могут все жители столицы, которые хотят заняться добровольческой деятельность.

Чтобы принять участие в программе, необходимо предварительно зарегистрироваться. Сделать это можно на портале ресурсного центра «Мосволонтер».

Присоединиться к проекту смогут 80 москвичей. Всего с начала текущего года в программе приняли участие свыше 300 жителей столицы.

По словам председателя Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерины Драгуновой, в процессе двухдневного обучения будущие волонтеры смогут изучить основы добровольчества и узнают о необходимых для такой деятельности навыках.

— Программа «Мосволонтера» подойдет для москвичей любого возраста. Так, самому младшему ее участнику было 14 лет, а самому старшему — 73 года, — отметила Драгунова.

Она добавила, что следующие аналогичные программы состоятся с 13 по 14 ноября, а также с 4 по 5 декабря 2021 года.

За два дня всем желающим расскажут о структуре волонтерского корпуса и об этических принципах волонтеров. Кроме того, тренеры расскажут ученикам о правилах поведения в непредвиденных ситуациях, а также раскроют секреты оказания эффективной помощи.

В конце программы слушателей ожидает интерактивная игра, которая поможет участникам почувствовать себя настоящими волонтерами. В качестве награды за приложенные усилия москвичи получат сертификат о прохождении базового курса программы «Включайся!», передали на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные волонтеры за текущий год оказали около 86 часов помощи городу. Волонтеры помогают горожанам во время проведения крупных мероприятий и праздников, принимают участие в благотворительных и спортивных событиях, сохраняют историческое и культурное наследие города.

Центр развития «Мосволонтер» — один из крупнейших в России. За семь лет с начала работы он помог московским добровольцам поучаствовать более чем в 800 мероприятиях и акциях.