В библиотеке «МЭШ» собрали самые интересные приложения ко дню рождения Есенина

Фото: esenin.ru / public domain

День рождения поэта Сергея Есенина отмечается в России 3 октября. Библиотека «МЭШ» подготовила по случаю знаменательной даты подборку интересных приложений. С помощью нее школьники смогут узнать интересные факты о жизни знаменитого творца.

Сергей Есенин родился в 1895 году в селе Константиново. О том, как проходило детство поэта москвичи смогут узнать в специальной лекции. В ней поведают о том, чем увлекался Есенин, пока был маленьким.

После переезда в Москву поэт часто писал стихи о России. Одним из самых знаковых произведений в его биографии является произведение «Гой ты, Русь, моя родная». Послушать его в исполнении актера Сергея Безрукова также можно будет в специальном видеосюжете.

Те, кто искренне увлекается творчеством Есенина, смогут разгадать увлекательный кроссворд о его поэтической деятельности.

Кроме того, жители Москвы смогут увидеть уникальные кадры документальной кинохроники, которые расскажут о любви поэта к Айседоре Дункан, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Московский государственный музей С. А. Есенина 2 и 3 октября пригласил горожан присоединиться к праздничным мероприятиям, приуроченным ко дню рождения поэта. В эти дни экспозиции музея и его филиала можно посетить бесплатно.

В основном здании музея пройдут музыкально-поэтическая композиция «Жизнь — обман с чарующей тоскою», концерты «Анна Снегина» и «Ты лишь отзвук, лишь только тень», а также интерактивная программа «Братья наши меньшие».