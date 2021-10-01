Музей Есенина отметит день рождения поэта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, переулок Чернышевского, 4с2 Карта всех событий

Московский государственный музей С. А. Есенина 2 и 3 октября приглашает горожан присоединиться к праздничным мероприятиям, приуроченным ко дню рождения поэта. В эти дни экспозиции музея и его филиала можно будет посетить бесплатно.

В субботу и воскресенье также бесплатно по регистрации можно посетить ряд мероприятий. Так, в филиале музея можно послушать концерт «Там, где вечно дремлет тайна» и увидеть фильм-притчу «8 комнат. Ключи Есенина», который был снят к 125-летию поэта Сергея Есенина.

В основном здании музея пройдут музыкально-поэтическая композиция «Жизнь — обман с чарующей тоскою», концерты «Анна Снегина» и «Ты лишь отзвук, лишь только тень», а также интерактивная программа «Братья наши меньшие», сообщается на сайте музея.

2 и 3 октября пройдут и платные мероприятия: обзорные экскурсии по экспозиции дома-музея Есенина, экскурсия «Мы теперь уходим понемногу», а также концерты «Есенин. Поэт и женщины» и «У Белой воды».

Музей Победы 5 октября презентует новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!». Мероприятие приурочено к 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.