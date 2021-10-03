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Пропавшего под Воронежем трехлетнего мальчика нашли живым

Полина Долганова

Происшествия
Пропавшего под Воронежем трехлетнего мальчика нашли живым
Фото: moscow-live

Трехлетний ребенок, который пропал 2 октября в селе Владимировка под Воронежем, оказался жив. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Отмечается, что в поисках ребенка принимали участие следователи, сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры и местные жители.

В настоящее время жизни и здоровью малыша ничего не угрожает, передает ТАСС.

Мальчик в возрасте трех лет самостоятельно ушел из дома в неизвестном направлении 2 октября около 18:00. Когда мать обнаружила пропажу ребенка, она обратилась в полицию, рассказали ранее в пресс-службе СК.

До этого участникам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» удалось найти пропавшую в Москве десятилетнюю девочку. Как стало известно, школьницу обнаружили еще ночью. Однако не уточняется, что случилось с ребенком и в каком Кира находится состоянии.

В настоящее время детали произошедшего выясняются.

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