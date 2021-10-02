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Пропавшую десятилетнюю девочку нашли в Москве

Виктория Непомнищева

Происшествия
Пропавшую десятилетнюю девочку нашли в Москве
Фото: Pixabay / Fleimax

Участникам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» удалось найти пропавшую в столице десятилетнюю девочку. Об этом сообщила координатор отряда телеканалу РЕН ТВ в субботу, 2 октября.

Как стало известно, десятилетнюю Киру обнаружили еще ночью. Однако не уточняется, что случилось с девочкой и в каком она находится состоянии.

В настоящее время детали произошедшего выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в столице разыскивают без вести пропавшую десятилетнюю девочку. Она ушла из дома 1 октября, но так и не вернулась.

29 сентября стало известно, что московская полиция разыскивает девочку, которая пропала в мае этого года. Трехлетняя Дадашова Мариам Рашадовна пропала 15 мая 2021 года. У нее длинные темные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была в розовой жилетке и светло-розовом костюме.

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