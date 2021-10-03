Военные расходы выйдут на второе место в государственном бюджете России

Фото: Минобороны РФ

Расходы на военные нужды России в 2022 году превысят 3,5 триллиона рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета до 2024 года.

Так, расходы на оборону выйдут на второе место в бюджете РФ. Отмечается также, что на экономическую сферу планируется потратить 3,46 триллиона рублей и еще более 5,8 триллиона на социальную политику. Именно эта отрасль остается лидирующей по распределению государственного бюджета.

Расходы государства на армию и оборону в следующем году снова превысят траты на экономику спустя два года перевеса. В 2020 году правительство впервые с 2014 года выделило на экономическую сферу больше средств, нежели на военную.

Уточняется, что расходы на военную отрасль невозможно детально проанализировать, так как большая часть трат котируется как секретная, пишет РБК.

В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты на пять процентов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

Кроме того, глава государства сообщил, что также принято решение об увеличении зарплат сотрудникам ФСИН, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов. По словам Путина, денежное довольствие будет расти на девять процентов в ближайшие два года. Это позволит сократить разрыв между уровнем зарплат военных и правоохранителей.