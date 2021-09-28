Военным и правоохранителям проиндексируют выплаты еще на пять процентов в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты на пять процентов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

— Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно, — заявил президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что также принято решение об увеличение зарплат сотрудникам ФСИН, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов. По словам Путина, денежное довольствие будет расти по девять процентов в ближайшие два года. Это позволит сократить разрыв между уровнем зарплат военных и правоохранителей, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 13 сентября поручил предусмотреть в государственном бюджете средства на индексацию в следующих двух годах заработных плат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.