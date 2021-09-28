Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Военным и правоохранителям проиндексируют выплаты еще на пять процентов в 2023 году

Илья Ашуров

Общество
Военным и правоохранителям проиндексируют выплаты еще на пять процентов в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют выплаты на пять процентов. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил президент России Владимир Путин.

— Всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на пять процентов дополнительно, — заявил президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что также принято решение об увеличение зарплат сотрудникам ФСИН, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов. По словам Путина, денежное довольствие будет расти по девять процентов в ближайшие два года. Это позволит сократить разрыв между уровнем зарплат военных и правоохранителей, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 13 сентября поручил предусмотреть в государственном бюджете средства на индексацию в следующих двух годах заработных плат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции.

Читайте также:
Владимир Путинвыплатыроссийские военные
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — время ответственности человека перед творением

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Старые иномарки: цены притормозят

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Зачем комсомол распустился

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Интересы детей важнее всего

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стрельба в Перми: не кормите подонков славой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше продрогшее бабье лето

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Все мнения
О проекте