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Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат военных выше уровня инфляции

Полина Долганова

Общество
Путин поручил предусмотреть средства на индексацию зарплат военных выше уровня инфляции
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в государственном бюджете средства на индексацию в следующих двух годах заработных плат военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 13 сентября.

Поручение главы государства должно быть реализовано правительством до 1 октября 2021 года.

Кроме того, в ходе второго этапа XX съезда партии «Единая Россия» президент пообещал единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей не только военным, но и курсантам, а также правоохранителям.

По итогам съезда также стало известно, что Путин поручил предусмотреть в бюджете на следующий год средства в размере 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в различных регионах страны.

Соответствующие меры правительству необходимо предусмотреть при подготовке законопроекта о бюджете на следующий год и на плановый период 2023–2024 годов.

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