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В России выделят 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Полина Долганова

Общество
В России выделят 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете на следующий год средства в размере 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в различных регионах страны. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 13 августа, на сайте Кремля.

Соответствующие меры правительству необходимо предусмотреть при подготовке законопроекта о бюджете на следующий год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

До этого Путин заявил, что в России необходимо запустить новую программу по переселению из аварийного жилья. С соответствующей идеей российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России». Он отметил, что власти также должны поддерживать субъекты РФ, которые «активно переселяют людей из аварийных домов».

По словам президента, на 1 января 2021 года аварийным признано жилье на более 11 миллионов квадратных метров.

Также на съезде Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого сообщалось, что ее получат военнослужащие.

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