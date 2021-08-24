Путин призвал запустить новую программу по переселению из аварийного жилья

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Росси необходимо запустить новую программу по переселению из аварийного жилья. С соответствующей идеей российский лидер выступил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда «Единой России».

Он отметил, что власти также должны поддерживать субъекты РФ, которые «активно переселяют людей из аварийных домов».

— Сейчас регионы расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года. В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов рублей, а сегодня работа идет с опережением графика. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно, — пояснил Путин.

По его словам, на 1 января 2021 года аварийным признано жилье на более 11 миллионов квадратных метров. Он добавил, что согласен с программой «Единой России» в данной сфере, пишет РИА Новости.

До этого на съезде Путин предложил распространить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на сотрудников правоохранительных органов и курсантов. До этого предполагалось, что ее получат военнослужащие.

Во вторник, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.