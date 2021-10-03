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Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом

Полина Долганова

Происшествия
Установлен подозреваемый в убийстве трех студенток под Оренбургом
Фото: moscow-live

Полиция Оренбургской области установила подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает пресс-служба местного управления МВД.

Подозреваемым оказался 29-летний мужчина, у которого уже есть судимость.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение возможного убийцы.

Полиция просит граждан помочь найти злоумышленника. В случае обнаружения подозреваемого Лазарева Александра Вячеславовича необходимо обратиться по телефонам +7 (961) 919-99-94, +7 (999) 258-51-46 или 02.

Ведомство также обнародовало его фотографии, передает РИА Новости.

30 сентября после пожара в одном из домов в городе Гае под Оренбургом были обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти. Убитыми оказались студентки медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 19 лет. Подруги втроем снимали квартиру. Отмечается, что тела двух девушек были обнаружены в квартире, а тело еще одной жертвы лежало во дворе дома.

Изначально предполагалось, что девушек зарубили топором, однако позже следствие опровергло эту информацию. По данным СК, у всех троих жертв есть многочисленные колото-резаные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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