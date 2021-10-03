Столичные врачи вылечили от коронавируса 1885 пациентов за сутки

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1885 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 496 327 человек.

За последний день в столице выявили 4294 заболевших. Госпитализированы были 962 человека, еще 65 пациентов скончались. По состоянию на 3 октября, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 393 москвича.

Городские власти приняли решение ввести стимулирующие выплаты для медиков за привлечение к вакцинации. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На денежное вознаграждение смогут рассчитывать те медицинские работники, кто привлечет к вакцинации или ревакцинации от коронавируса больше человек, чем это предусмотрено планом. За каждого вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет врачи получат по 200 рублей, в возрасте старше 60 лет — 400 рублей.