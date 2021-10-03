Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться со своим российским коллегой, президентом Владимиром Путиным. Он также предположил, что личная встреча может принести результат.

— По встрече с президентом РФ: еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг — встретиться с президентом РФ. Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная, — заявил политик.

При этом он предположил, что сторона России не хочет проводить личную встречу, потому как ее результат может оказаться неожиданным.

Он добавил, что любая встреча с Путиным поможет Украине решить вопрос «трагедии в Донбассе» и «крымский вопрос».

Зеленский подытожил, что при подготовке к встрече с российским коллегой нет необходимости сосредотачивать внимание на конкретной повестке. Лучше позволить диалогу развиваться естественным образом, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».