Театр на Перовской открыл 35-й сезон

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский драматический театр на Перовской, который расположен в Новогиреево, открыл 35-й сезон. В этом творческом пространстве молодые режиссеры воплощают свои самые смелые идеи, играя с классикой и современностью.

— Мы стараемся выстраивать искренний диалог со зрителем, чтобы никто не уходил от нас равнодушным, получал материал для размышления и обсуждения, — поделилась художественный руководитель коллектива Гульнара Галавинская.

Текущий год стал достаточно тяжелым для труппы: количество посетителей театра заметно сократилось из-за пандемии коронавируса. Однако актеры и режиссеры находили способы выйти из этой ситуации: проводили онлайн-репетиции, выходили в прямые-эфиры со зрителями, а также организовывали поэтические видеовечера.

Театр на Перовском примечателен своей камерностью. В его зале могут поместиться 104 человека, однако в настоящее время из-за COVID-19 прийти могут максимум 52, рассказали на сайте мэра Москвы.

Второй осенний месяц уже наступил. А вместе с ним на театральные сцены нашего города приходят новые спектакли. О том, какими премьерами порадуют зрителей в октябре столичные сцены, рассказывается в обзоре «Вечерней Москвы».