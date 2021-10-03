Самолет Москва — Симферополь сел в Ростове из-за технических неполадок

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Борт, который направлялся из Москвы в Симферополь, вынужденно приземлился в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону из-за технической неисправности. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика S7.

Отмечается, что у самолета, который выполнял рейс S7 2007, выявили техническую проблему двигателя. Командир экипажа принял решение сесть в ближайшей авиагавани.

Борт приземлился без происшествий. Внутри самолета находился 171 пассажир.

В настоящее время к полету готовится резервное судно, передает РИА Новости.

До этого другой инцидент с самолетом произошел в США. В правый двигатель судна американской авиакомпании Spirit Airlines при взлете попала птица. Инцидент возник на взлетной полосе в местном аэропорту города Атлантик-Сити. Взлет авиасудна пришлось приостановить из-за загоревшегося двигателя. Всех пассажиров рейса эвакуировали с борта.