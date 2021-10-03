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Двое детей пострадали в аварии на Волгоградском проспекте

Полина Долганова

Происшествия
Двое детей пострадали в аварии на Волгоградском проспекте
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении Волгоградского проспекта с Остаповским проездом. Об этом в воскресенье, 3 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В настоящее время врачи скорой медицинской помощи осматривают двух человек.

По информации Telegram-канала «Агентство «Москва», пострадавшими в аварии оказались двое детей. На дороге столкнулись три иномарки: Mercedes, Nissan и Infiniti.

В настоящее время детей госпитализируют в столичную Морозовскую больницу.

До этого стало известно, что движение на внешней стороне Гагаринского тоннеля затруднено в результате аварии с участием двух автомобилей. Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта. В результате случившегося оказались заняты две полосы движения по направлению к Чурской эстакаде. Автомобили могут ехать по одной полосе.

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