Движение в Гагаринском тоннеле затруднено из-за столкновения двух машин

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Гагаринский тоннель Карта всех событий

Движение на внешней стороне Гагаринского тоннеля затруднено в результате аварии с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Инцидент произошел в районе Ленинского проспекта.

В результате случившегося оказались заняты две полосы движения по направлению к Чурской эстакаде. Автомобили могут ехать по одной полосе.

Водителям рекомендуется рассчитывать маршрут и объезжать участок аварии, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого автомобиль Audi загорелся в ЦАО города в среду, 29 сентября. Инцидент произошел на Садовом кольце в Октябрьском тоннеле. Через некоторое время стало известно, что машину удалось потушить. Источник в экстренных службах уточнил, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента не было.