Рекорд октября по атмосферному давлению установлен в столице в воскресенье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Рекорд второго осеннего месяца по атмосферному давлению установлен в Москве в воскресенье, 3 октября. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Instagram.

Синоптик отметил, что в настоящий момент основная часть регионов Европейской России остается под влиянием антициклона. Его центр расположился над Республикой Коми.

— Мало того, сегодня в Москве показания барометров продолжают расти, и уже установлен абсолютный рекорд атмосферного давления для всего октября... 3 октября в столице стартовало с рекордно высокого атмосферного давления — уже в полночь его значение составляло 762,1 миллиметра ртутного столба... А к полудню стрелка барометра показала уже 762,6 миллиметра ртутного столба, — заявил специалист.

Также Евгений Тишковец добавил, что такие показатели опередили даже рекорд 1988 года. Тогда барометры показали отметку в 761,3 миллиметра.

При этом метеоролог подчеркнул, что подобные рекорды еще могут повториться в октябре 2021 года.

— Барический купол продолжит усиливаться и на пик своего могущества выйдет 6–7 октября. В Москве в эти дни показания барометров подрастут до 767 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы, — добавил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

Также в воскресенье, 3 октября, ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» сообщила, что сейчас в Москве наблюдается довольно однородная погода. По словам синоптика, из-за этого сложно предугадать, какой именно день станет самым холодным, а какой — самым теплым.