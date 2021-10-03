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Весеннее тепло и первые холода: какой будет погода в Москве в ближайшую неделю

Рафаэль Залян

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Общество
Весеннее тепло и первые холода: какой будет погода в Москве в ближайшую неделю
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На протяжении всей предстоящей недели в столичном регионе ожидается ясная погода без осадков, однако из-за мощного антициклона в городе будет фиксироваться высокое атмосферное давление. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, среднесуточная температура в дневные часы в ближайшие семь дней не будет опускаться ниже десяти градусов с положительным показателем. В ночное время столбики термометров будут опускаться максимум до плюс 4–6 градусов:

— На фоне повышенного атмосферного давления в Москве и области ожидается ясная погода: ночью — плюс 5–7 градусов, а днем показатели достигнут плюс 11–13 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, умеренный. Однако многие утверждают, что к нам пришло долгожданное бабье лето. Это не так, поскольку небольшие заморозки в ночные часы все же фиксируются.

Аналогичные погодные условия сохранятся и 5 октября. По словам метеоролога, воздействие высокого атмосферного давления продолжится и умеренная теплая погода будет радовать горожан:

— 6 и 7 октября в городе дневные показатели достигнут максимальной на этой неделе отметки — плюс 15 градусов. Это будут самые теплые дни, напоминающие весну. А ночью ожидается малооблачная погода с показателями плюс 4–6 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

В конце рабочей недели, по словам синоптика, похолодает на два градуса и температурный фон в дневные часы опустится до плюс 11–13 градусов. Ночи станут тоже прохладнее: плюс 2–4 градуса.

— Сейчас в столице довольно однородная погода, — заметила специалист, — и сказать, какой именно день станет самым холодным, а какой — самым теплым, сложно. Середина недели по дневным показателям пока самая теплая. Ясная погода сохранится в том числе и на будущей неделе. Пожалуй, первое серьезное понижение температуры и сильные морозы нас ожидают после 20-х чисел октября.

В выходные, 9 и 10 октября, как и в предыдущие дни, ожидается ясная погода. Ночью — 4–6 градусов выше нуля, днем — плюс 10–12, ветер слабый.

Ранее москвичей предупредили о «барической горе» в ближайшие пять дней.

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