Около 150 собак отравились в приюте в Московской области

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Примерно 150 собак отравились в подмосковном приюте «Лохматая душа» в Чехове. Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщила создатель и директор учреждения Валентина Силич.

По ее словам, 16 животных погибли. Однако точную причину инцидента пока не установили.

— На сегодняшний день погибли 16 животных, около 60 еще тяжелые, приблизительно собак 70 мы уже рассадили по вольерам, те которые пережили первую волну и легче всего перенесли, — заявила руководительница приюта.

Валентина Силич добавила, что благодаря помощи ветеринаров большую часть питомцев удалось спасти. По предварительной информации, причиной отравления стал фосфат.

Однако на данный момент директор приюта не планирует обращаться в правоохранительные органы. По ее мнению, необходимо дождаться результатов анализов и экспертиз.

— Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется «Наш дом», пострадал приют «Лесной», здесь — в Подмосковье, — объяснила Силич.

Однако областная прокуратура уже организовала проверку по данному факту.

— В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе об ответственном обращении с животными. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — передает ТАСС слова представителя подмосковного ведомства Наталии Григорьевой.

В конце августа «Вечерняя Москва», побывав вместе с волонтерами в одном из приютов, узнала, как содержат животных в подобных учреждениях.