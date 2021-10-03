«Спутник V» одобрили в Катаре для прибывающих в страну туристов

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Российскую вакцину «Спутник V» одобрило Министерство здравоохранения Катара для прибывающих в страну граждан. Об этом стало известно в воскресенье, 3 октября.

Также местное ведомство одобрило и препарат Sinopharm. По мнению специалистов в Катаре, такая мера позволит эффективнее бороться с пандемией коронавирусной инфекции.

— Обновлен перечень утвержденных вакцин, включены в него вакцины «Спутник-V» и Sinopharm, — сообщили в ведомстве.

Изменение вступит в законную силу в среду, 6 октября, с 14:00 по местному времени.

Согласно новым требованиям Катара, все туристы обязаны сдать ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия в страну. При этом государства разделят на «зеленые» и «красные».

Туристам из «зеленых» стран сдавать анализ на коронавирус необязательно, передает РИА Новости.

В субботу, 2 октября, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что все барьеры, мешающие признанию отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в странах Европы, устранены.

Министр отметил, что для окончательной регистрации необходимо уладить несколько административных вопросов — подписать документы и предоставить необходимые бумаги.