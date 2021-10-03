Старое бабье лето пообещали москвичам на следующей неделе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бабье лето и золотая осень ожидают москвичей в начале октября. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что такая погода продержится неделю. Причина этого — влияние скандинавского антициклона, который расположился над Средней полосой России. В этих регионах ожидается сухая и солнечная погода, однако температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

— В Центральной России в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреваться до плюс 7–12 градусов, — заявил Евгений Тишковец.

Также метеоролог добавил, что в начале октября ожидается слабый ветер и очаговый туман ночью и утром.

— Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом с характерной настоящей золотой осенью, — подчеркнул специалист.

Однако во второй половине октября циклоническая деятельность начнет активизироваться. Из-за этого увеличится облачность и вероятность дождей, а температура воздуха начнет стремительно падать.

— При этом ближе к 20-м числам октября местами с дождем может примешиваться и первый мокрый снег, — подытожил Евгений Тишковец на персональной странице в социальной сети Instagram.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» рассказал, что рекорд второго осеннего месяца по атмосферному давлению установлен в Москве в воскресенье, 3 октября.