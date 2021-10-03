Захарова заявила, что «наглой» внешней политикой Украина прикрывает несоразмерные амбиции

Фото: МИД РФ

Несоответствующие потенциалу амбиции Украина пытается прикрывать с помощью «наглой» внешней политики. Такое мнение высказала в воскресенье, 3 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

Такой ответ спровоцировало заявление президента Украины Владимира Зеленского, что без «сильной и наглой международной политики никто не будет видеть шаги Украины вперед».

— Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну, — заявила дипломат.

Мария Захарова добавила, что Киев не движется вперед.

— Только сто шагов назад, но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло, — заключила она в персональном Telegram-канале.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что Украине необходимо вести «наглую» и сильную международную политику, чтобы добиться успеха.

Он подчеркнул, что его аппарат и министерство иностранных дел сделали многое для международной субъектности Украины.