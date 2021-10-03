Два года исполнилось единому диспетчерскому центру метрополитена в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Два года назад в столице открылся единый диспетчерский центр (ЕДЦ) Московского метрополитена. Специалисты учреждения контролируют весь рельсовый транспорт в городе: метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и трамваи. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, заместитель мэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он отметил, что все специалисты, ответственные за пассажиров и движение поездов, сосредоточены в едином пространстве, что улучшает эффективность их работы.

— Благодаря этому мы в два с половиной раза быстрее реагируем на инциденты в метро и в три с половиной раза — на МЦД. Работа центра ускорила в два раза и решение нештатных ситуаций. В результате за два года нам удалось сэкономить более 200 часов времени пассажиров, — заявил Максим Ликсутов.

Система поддержки принятия решений в ЕДЦ включает в себя свыше 130 различных ситуаций. Благодаря этому диспетчер получает четкий алгоритм действий в случае возникновения нештатных ситуаций.

При этом центр создает комфортные и безопасные условия для пассажиров общественного транспорта. Именно сотрудники ЕДЦ принимают решения о включении дополнительного эскалатора, переводе турникетов в реверсивный режим и многие другие.

— При создании ЕДЦ мы изучили опыт транспортных операторов более чем из 30 городов мира. В итоге создали лучший по оснащению диспетчерский центр, который уже получил мировое признание. В 2019 году на международной премии Transport Ticketing Global в Лондоне ЕДЦ вошел в шорт-лист в категории «Цифровизация», — передает официальный сайт мэра Москвы слова Максима Ликсутова.

В субботу, 2 октября, в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, что в наземном вестибюле станции метро «Черкизовская» открыли новый центр подбора персонала.

Здесь можно будет узнать о вакансиях московского транспорта, пройти собеседование, получить информацию об этапах трудоустройства, а также проконсультироваться и заполнить анкету.