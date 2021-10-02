Новый центр подбора персонала открыли в вестибюле станции метро «Черкизовская»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, метро Черкизовская Карта всех событий

В наземном вестибюле станции метро «Черкизовская» открыли новый центр подбора персонала. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве отметили, что в новом центре можно будет узнать о вакансиях Московского транспорта, пройти собеседование, получить информацию об этапах трудоустройства, а также проконсультироваться и заполнить анкету.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

— Московский транспорт — один из крупнейших работодателей столицы. Только с начала года к нам обратились более 86 тысяч человек в поисках работы. Мэр Москвы поставил задачу: активно развивать городской транспорт и создавать дополнительные рабочие места, — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Также он добавил, что к 2025 году транспортный комплекс столицы пополнится еще 10 тысячами рабочих мест. Новый центр открыт для того, чтобы процесс трудоустройства стал удобнее. В будущем число таких центров планируется увеличить.

До этого Максим Ликсутов рассказал, что во время строительства новых участков Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Москвы используют современные технологии укладки пути с пониженным шумом и вибрацией. По его словам, технология позволяет снизить уровень шума на десять процентов. Так, систему применяют при реконструкции станции «Каховская».