Синоптики спрогнозировали снежную зиму в Москве

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Грядущей зимой в столице ожидается большое количество осадков. Синоптики прогнозируют высоту сугробов, которая на 25 процентов превысит норму. Об этом стало известно в воскресенье, 3 октября.

Отмечается, что за Уралом уже начались снежные метели. По мнению метеорологов, причиной этому стала пауза глобального потепления в Арктике.

В 2021 году количество льда в Ледовитом океане на один миллион квадратных метров больше, чем в 2020 году. Этот фактор оказывает сильное влияние на погодные условия в Северном полушарии в зимний период времени.

Из-за этого на территории России грядущей зимой ожидается больше осадков, чем обычно. Синоптики прогнозируют высоту снежного покрова в Москве на четверть выше нормы, написали на сайте «Метеовести».

Также ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» заявила, что сейчас в столице наблюдается довольно однородная погода. В связи с этим сложно предугадать, какой именно день станет самым холодным, а какой — самым теплым.