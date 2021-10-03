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Вертолет с пассажирами на борту рухнул в подмосковном Лыткарино

Виктория Сикерина

Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту рухнул в подмосковном Лыткарино
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Московская область, Лыткарино Карта всех событий

Вертолет «Robinson» разбился в подмосковном городе Лыткарино. Об этом сообщили в воскресенье, 3 октября, в пресс-службе МЧС по области.

В ведомстве отметили, что сообщение о крушении поступило в экстренные службы в 20:18 по московскому времени.

— Поступило сообщение о падении вертолета в городском округе Лыткарино, Тураевское шоссе, лесополоса, — написали в пресс-службе.

Также в МЧС по Подмосковью добавили, что в результате инцидента возгорания не последовало. По предварительным данным, пассажиры получили травмы в результате крушения.

На официальном сайте ведомства заключили, что в настоящий момент на месте происшествия работают 12 сотрудников и четыре единицы техники.

При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных областных службах сообщил, что в результате случившегося погибли три человека.

В понедельник, 27 сентября, в пресс-службе МЧС рассказали, что частный вертолет Sud-Aviation Gazelle совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатского края. В ведомстве подчеркнули, что в момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок.

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