Частный вертолет совершил жесткую посадку на Камчатке

Фото: МЧС / Камчатский Край

Частный вертолет Sud-Aviation Gazelle совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатского края. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате чего вертолет опрокинулся на бок.

На борту находился один член экипажа, он не пострадал, сообщили на сайте ведомства.

— Сотрудники отряда ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов КГКУ "ЦОД" ликвидировали угрозу разлива топлива на месте опрокидывания вертолета, — добавили в пресс-службе.

Фото: МЧС / Камчатский Край

23 сентября на Камчатке произошло еще одно происшествие с вертолетом. Борт Ка-27 совершил жесткую посадку. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Позже его обломки обнаружили на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района края. В результате погибли пять членов экипажа. Их тела обнаружили 27 сентября.