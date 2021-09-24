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Обломки пропавшего вертолета Ка-27 обнаружены на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия
Обломки пропавшего вертолета Ка-27 обнаружены на Камчатке
Фото: youtube.com

Обломки пропавшего вертолета Ка-27, который пропал на Камчатке ночью в пятницу, 24 сентября, обнаружили на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района края. Об этом сообщил источник в авиационных службах в Камчатском крае.

Он уточнил, что информации о пострадавших или погибших пока нет, передает ТАСС.

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке. Он выполнял учебно-тренировочный полет.

Недавно на полуострове произошел еще один инцидент с летающей техникой. 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

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