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Тела всех членов экипажа разбившегося вертолета Ка-27 нашли на Камчатке

Михаил Алимов

Происшествия
Тела всех членов экипажа разбившегося вертолета Ка-27 нашли на Камчатке
Фото: Минобороны РФ

На Камчатке найдены тела всех пяти членов экипажа вертолета Ка-27, потерпевшего крушения на Камчатке. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах региона.

— В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены, — рассказал собеседник агентства.

Вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку на Камчатке 23 сентября. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Позже его обломки обнаружили на склоне горы Острой в пяти километрах от села Сосновка Елизовского муниципального района края.

Недавно на полуострове произошел еще один инцидент с летающей техникой. 12 августа вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на территории Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он следовал из поселка Николаевка-2 к вулкану Ходутка. В вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов, включая ребенка. Восемь человек выжили, четверо из них получили травмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Приоритетными версиями крушения являются техническая неисправность и ошибка пилотирования. По данным информированного источника, экипаж воздушного судна пытался выполнить посадку в условиях тумана и упал в озеро.

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