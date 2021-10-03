МЧС подтвердило гибель троих человек в результате крушения вертолета в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Три человека погибли в результате крушения вертолета Robinson R-44 в подмосковным Лыткарине. Такую информацию в воскресенье, 3 октября, подтвердили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет.

— В настоящее время место падения вертолета обнаружено. На месте для проведения деблокирования находятся пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — заключили в Telegram-канале «МЧС России».

Ранее в пресс-службе МЧС по области заявили, что вертолет Robinson рухнул в Московской области в городе Лыткарино. Уточнялось, что в результате случившегося есть пострадавшие.

В ведомстве добавили, что сообщение о крушении поступило в экстренные службы в 20:18 по московскому времени. Также в пресс-службе подчеркнули, что на месте происшествия работают 12 сотрудников и четыре единицы техники.