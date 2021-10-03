Документы об офшорах с возможным участием мировых политиков опубликовали в США

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Выдержки из почти 12 миллионов документов со сведениями об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков опубликовали в США. Соответствующую публикацию сделал в воскресенье, 3 октября, базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Такой список назвали «Досье Пандоры» или Pandora Papers. Отмечается, что документы содержат информацию из 45 государств о более чем 130 миллиардерах. Примечательно, что среди них якобы есть 35 лидеров разных государств.

— В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава Центрального банка, — заявили в консорциуме.

Уточняется, что около 600 журналистов из разных стран мира приняли участие в данном расследовании, передает ТАСС.

Во вторник, 28 сентября, американский бизнесмен Илон Маск занял первую строчку рейтинга богатейших людей в мире.

Он обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса. Илон Маск владеет долями в компаниях SpaceX и Tesla. Известно, что состояние Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.