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Терапевт оценила действенность советских методов лечения простуды

Виктория Сикерина

Общество
Терапевт оценила действенность советских методов лечения простуды
Фото: Pixabay

Многие россияне при лечении ОРВИ обращаются к советским способам: банки, горчичники, «звездочка» и многие другие. Врач-терапевт Елена Черненко оценила эффективность такого лечения и рассказала, насколько оно популярно сейчас.

Она отметила, что действенность банок и горчичников заключается в их способности прогревать тело и вызывать на нем раздражение. Из-за этого человеческий организм в большом количестве выделяет противовоспалительные вещества.

— Полезные вещества доставляются и в место раздражения, попутно пленяя врагов нашего организма — вирусы, — заявила эксперт.

При этом бальзам «Золотая звезда» также направлен на раздражение слизистой. Однако такой способ хоть и убивает инфекции, но происходит это за счет собственных сил человека. Схожим эффектом, по мнению Елены Черненко, обладает ингалятор «Ингалипт».

При этом способ подышать над картошкой терапевт назвала эффективным. В процессе такой процедуры увлажненный теплый воздух снижает отек слизистой и спазм.

Также к действенным методам Елена Черненко отнесла употребление рыбьего жира. А растирание конечностей водкой будет эффективно лишь тогда, когда у заболевшего поднялась температура, а руки и ноги остались холодными.

— При подъеме температуры идет спазм периферических сосудов в районе конечностей, централизация кровотока. За счет раздражения конечностей расширяются сосуды, идет отток от головы, снижение температуры и согревание рук и ног, — подчеркнула медик.

Однако Елена Черненко посоветовала россиянам обращаться и к лекарственным препаратам во время лечения простуды, передает Пятый канал.

В воскресенье, 3 октября, врач-эндокринолог Владислав Бондаренко в беседе с корреспондентом «ВМ» сообщил, что недостаток витамина Е может привести к нарушению половой и репродуктивной функции, а также к мышечной слабости и ухудшению зрения.

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