Эндокринолог предупредил о негативных последствиях дефицита витамина Е

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Недостаток витамина Е может привести к нарушению половой и репродуктивной функции, а также к мышечной слабости и ухудшению зрения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

К еще одним симптомам дефицита врач причислил общее недомогание:

— Острый дефицит токоферола встречается крайне редко, и практически всегда его вызывают другие заболевания, нарушающие работу печени и кишечника. Так, недостаток продукта способствует появлению цирроза печени, хроническому панкреатиту, болезни Крона, нарушению репродуктивных функций у мужчин и женщин.

Дефицит продукта выражается также в ухудшении зрения и развитии онкологических процессов.

При этом переизбыток витамина E, по словам Бондаренко, тоже опасен для многих людей, ведь он приводит к кровотечению, поскольку разжижает кровь и снижает ее свертываемость.

Эксперт также поведал, как витамин Е помогает женщинам улучшить репродуктивную функцию и сохранить молодость.