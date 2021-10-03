Обезвредить токсины и поддержать легкие: эндокринолог рассказал о пользе витамина Е

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Витамин Е или токоферол помогает сохранить привлекательную внешность и продлить молодость. Этот полезный микроэлемент улучшает репродуктивную функцию и предотвращает угрозу выкидыша. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

По его словам, особенно полезен витамин Е представительницам прекрасного пола:

— Он препятствует старению, благодаря чему кожа дольше остается эластичной и упругой, ногтевые пластинки становятся более крепкими, а наши волосы меньше выпадают. Также витамин способствует восстановлению клеток различных тканей организма.

Кроме того, полезный элемент, уточнил медик, является природным антиоксидантом, который особенно необходим жителям крупных городов, ведь он помогает печени обезвреживать токсины, которые попадают в организм с загрязненным воздухом и вредной пищей.

Женский организм без токоферола, уточнил врач, полноценно функционировать не может. Поскольку этот витамин необходим для нормального развития яйцеклетки и улучшения репродуктивной системы:

— Он предотвращает угрозу выкидыша и необходим для развития здорового малыша. Для мужчин этот полезный продукт тоже важен, так как участвует в синтезе интерлейкинов. Это особые активные вещества, обеспечивающие здоровье предстательной железы. К тому же витамин Е предупреждает рост раковых клеток и уничтожает бактерии и вирусы, которые могут появиться в пищеводе и кишечнике.

А вот кому особенно важно следить за уровнем токоферола, так это курильщикам. Дело в том, что витамин Е снижает вред никотина, поддерживает здоровье легких, снижает утомляемость.

По словам собеседника «ВМ», когда количество полезного микроэлемента находится в норме, клетки получают достаточное количество питательных веществ и кислорода. При обратном процессе клетки начинают испытывать гипоксию, что может вызвать слабость в организме, дисфункцию и болезненность.

При недостатке витамина Е у мужчин и женщин нарушаются также половые и репродуктивные функции, появляются специфические болезни. Еще одними признаками дефицита продукта врач назвал мышечную слабость, общее недомогание, ухудшение зрения и координации. В то же время медик уточнил, что острый дефицит токоферола встречается крайне редко и практически всегда его вызывают другие заболевания, нарушающие работу печени и кишечника:

— И получается, что недостаток продукта способствует появлению цирроза печени, хроническому панкреатиту и болезни Крона.

Переизбыток витамина E тоже опасен для многих людей, ведь он приводит к кровотечению, поскольку разжижает кровь и снижает ее свертываемость:

— У других мегадозы витамина вызывают головные боли и расстройство желудка. Если человек будет на протяжении долгого времени излишне потреблять витамин E, он рискует заполучить геморрагический инсульт или онкологию.

Рекомендуемой суточной дозой витамина Е для взрослого человека считается 10–15 миллиграммов в день. Получить продукт можно в чистом виде с помощью капсул, которые продаются в аптеке, либо через продукты питания:

— Для этого регулярно нужно употреблять в пищу такие овощи, как картофель, морковь, шпинат, свеклу, тыкву и капусту.

Богаты токоферолом и ягоды облепихи, черешня, рябина, калина. Много, по словам врача, его в плодах шиповника, нерафинированных растительных маслах, а также в орехах и проросшей пшенице, а также в болгарском перце и семечках.

Передозировка витамином может произойти, если человек употребляет его в биологически активных добавках и в капсулах. Что помимо серьезных заболеваний может привести еще и к аллергическим реакциям. Собеседник «ВМ» призвал употреблять продукт в виде препарата исключительно по назначению врача.