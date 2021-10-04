«Следи за собой»: Тарасова раскритиковала выступление Муцениеце на льду

Фото: instagram/agataagata

Актриса Агата Муцениеце приняла участие в шоу «Ледниковый период». Вместе со своим партнером, фигуристом Александром Эмбертом, она исполнила страстный танец под песню из сериала «Содержанки». Выступление актрисы вызвало массу критических замечаний со стороны тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

— Дорогая Агата! Шнурки-то надо завязывать, они не должны болтаться. Я все твое катание смотрела только на это, — отчитала она звезду.

Тренер добавила, что Муцениеце достался прекрасный партнер, который в прошлом сезоне стал победителем шоу.

— Ты следи за собой и будет много толку, — посоветовала Тарасова.

Однако поклонники актрисы были возмущены тем, как оценили ее выступление и написали слова поддержки на ее странице в Instagram.

«Закончила смотреть выпуск. Я в шоке. Даня Милохин упал, уронил партнершу и им высокие баллы поставили, а за красивый номер Агаты Тарасова занизила оценки. Агата молодец, ни слезинки не уронила»; «Мне тоже обидно было за Агату — как будто мне высказывают весь этот негатив — причем, не заслуженный. А Агата сидела и улыбалась — артистка, что тут скажешь»; «Шикарная пара, самая красивая пара! С оценками не согласна — сильно занижены!» — пришли в негодование фолловеры.

В комментариях также предположили, что тренер традиционно выше оценивает выступления молодых людей, а вот девушек подвергает жесткой критике.

Тарасова пристыдила Бородину за плохой прокат на льду. Телеведущая шоу «Дом-2» расстроена итогами своего первого выступления в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Ей не удалось повторить успеха коллеги по проекту Ольги Бузовой: судьи поставили очень низкие оценки, а тренер Татьяна Тарасова пристыдила знаменитость за плохой прокат.