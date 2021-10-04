Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр крупных городов России

Фото: mos.ru / пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Москва, Санкт-Петербург и другие российские крупные города смогут улучшить ситуацию на дорогах, если в них введут платный въезд в исторический центр. Об этом заявили урбанисты.

Главный аналитик компании «Простор» Анна Савина отметила, что в первую очередь дополнительные меры могли бы значительно улучшить дорожную ситуацию в Москве и Санкт-Петербурге.

—Следует рассмотреть исторические города с высокой долей автомобилизации на душу населения: Самара, Краснодар, Екатеринбург и Казань, где доля автовладельцев выше средних показателей по стране, а исторический центр притягивает все основные автомобильные потоки в часы пик. Возможно введение платных зон в историческом центре Сочи, где помимо регулярных маятниковых потоков начинаются сезонные увеличения нагрузки на дороги в связи с высоким туристическим сезоном, — сказала она.

Специалист по взаимодействию с горожанами Константин Лавров считает, что к введению платного въезда в центр города готова только Москва и отчасти Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург и Казань. При этом он отметил, что такая инициатива могла бы прижиться и в других городах, в особенности в малых, где хорошо развит туризм.

— Вопрос платного въезда в центр города не должен никогда подниматься отдельно, это должна быть часть комплексного подхода по развитию человекоцентричного города. Нельзя взимать с людей плату за въезд, при этом не создавая удобных альтернатив, такие как перехватывающие парковки или четко работающий городской общественный транспорт, — добавил Лавров.

Однако директор Научно-исследовательского института устойчивого развития в строительстве Вера Бурцева уверена, что введение платного въезда не имеет никакого отношения к урбанистике. По ее словам, это демонстрация того, что транспортная система города не справляется с потоком машин. Для большинства горожан платный въезд будет дискомфортным, а с точки зрения экологии, эффект будет лишь локальный, отметила специалист, передает РИА Недвижимость.

Роман Романенко выступил с инициативой запрета организации платных парковок во дворах жилых домов. Он заявил, что намерен проработать вопрос о законодательном закреплении нормы о свободном паркинге на придомовых территориях.