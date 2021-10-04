Соцработники проинформируют пожилых людей о вакцинации от коронавируса

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

В Москве соцработники вновь начали информировать жителей старшего возраста о возможностях вакцинации от коронавирусной инфекции.

— Социальные работники, сотрудники отделов «Московского долголетия» из столичных центров социального обслуживания информируют горожан старшего возраста о преимуществах вакцинации, при желании помогают записаться в поликлинику для прививки, а также объясняют, как получить набор «С заботой о здоровье», — рассказал глава Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Он напомнил, что вакцинация бесплатная. Евгений Стружак уточнил, что для записи на прививку работник уточняет у пожилых москвичей только дату рождения и номер полиса ОМС. Он не может попросить паспортные данные и номер банковской карты.

— Если вас спросят об этом — перед вами мошенники, немедленно вызывайте полицию, — заключил руководитель департамента.

Подарочный набор «С заботой о здоровье» могут получить горожане старше 65 лет, которые получили второй компонент вакцины от коронавируса или повторно вакцинировались. На сегодняшний день обладателями набора стали уже почти 200 тысяч москвичей.

С 24 марта социальные работники проводили поквартирные обходы пожилых жителей столицы. За три месяца о вакцинации от коронавирусной инфекции узнали около двух миллионов человек старше 60 лет, пишет официальный сайт мэра Москвы.

28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому подарочные наборы «С заботой о здоровье» продолжат выдавать вакцинированным москвичам старше 65 лет до конца года.