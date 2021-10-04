Три улицы благоустроят на северо-западе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

пехотная улица Карта всех событий

До конца 2021 года в СЗАО Москвы благоустроят три улицы: Пехотную, Героев Панфиловцев и Живописную. Они располагаются в районах Щукино, Северное Тушино и Хорошево-Мневники. Совокупная площадь благоустройства составит 23,75 гектара.

Работы на Пехотной улице уже подошли к концу. На улице Героев Панфиловцев они завершились на 75 процентов, а на Живописной — почти 90 процентов.

На все трех объектах специалисты укладывают асфальт на проезжей части, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

Работы на участке работ будут проводиться по схеме «от дома до дома». Этот формат предполагает, что специалисты ремонтируют фасад здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой.

В рамках работ ремонтники возведут на улицах новые машино-места.

Кроме того, общая площадь новых удобных тротуаров составит 45,9 тысячи квадратных метров. Дорожное покрытие площадью 75,6 тысячи квадратов также будет обновлено.

На дорогах появятся новые светофоры и пешеходные переходы, а рядом с проезжей части установят 13 остановок с защитой от непогоды и грязи от машин, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

28 сентября сообщалось, что пять улиц на западе Москвы приведут в порядок в формате «от дома до дома». Общая площадь благоустроенных территорий составит 60 гектаров. На этих участках установят 357 фонарей и 98 торшеров, обновят асфальт на тротуарах и проезжей части. В общей сложности работы пройдут на 400 тысячах квадратных метров. Здесь появится порядка 230 тысяч квадратных метров газона. Специалисты уберут под землю провода и оборудуют ливневки.