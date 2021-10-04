Детский сад на 250 мест появится в Солнцеве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Началось строительство детского сада на 250 мест в составе жилого комплекса в столичном районе Солнцево, который возведут за счет инвестора. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Детское учреждение на Производственной улице после ввода в эксплуатацию передадут на баланс города, уточнила она.

В здании общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет три этажа. В нем смогут разместиться 10 групп, каждая из которых рассчитана на 25 мест. Проект предусматривает также музыкальный и спортивный залы, пищеблок, кабинеты психолога, логопеда и медсестры, а также зоны для игр и отдыха. Входы в здание будут размещены с трех сторон.

На территории детского сада установят теневые навесы и игровые площадки с песочницами, горками и качелями, а также две спортивные площадки с беговыми дорожками, зоной для прыжков в длину, шведскими стенками и турниками. Также у входа в здание построят крытый павильон для временного хранения колясок.

— В составе жилого комплекса планируется построить четыре детских сада на 800 мест и две школы на 2025 учеников. Два детских сада застройщик уже сдал, сейчас началось строительство третьего. Также продолжается строительство школы на 825 мест, — приводит слова Анастасии Пятовой официальный сайт мэра Москвы.

3 октября главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ возведут детский сад с необычным фонарем из молочного стекла. Он сможет освещать все вокруг в ночное время суток.