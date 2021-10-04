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Два участка промзоны «Курьяново» реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы»

Анастасия Колоскова

Город
Два участка промзоны «Курьяново» реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Более 23,5 миллиарда рублей вложат в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в реорганизацию двух участков промышленной зоны «Курьяново» на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В реорганизацию двух заброшенных территорий инвесторы вложат более 23,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 2,2 миллиарда рублей в год. Общая площадь участков промзоны «Курьяново» составляет почти 15 гектаров, — рассказал Владимир Ефимов, отметив, что проект «Индустриальные кварталы» позволит создать в Печатниках магазины, промышленные объекты, места для развлечения и отдыха — в результате город получит свыше 6,5 тысячи рабочих мест.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, добавил, что за счет инвестора будет возведены почти 280 тысяч квадратных метров недвижимости.

— На первом участке современные производства разместятся на площади 100 тысяч квадратных метров, столько же займут магазины, банки, кафе и другие объекты общественного назначения. На втором участке появятся только промышленные здания, их площадь составит почти 80 тысяч квадратных метров, — отметил он.

Комплексное развитие территорий (КРТ) бывших столичных промышленных зон в рамках проекта «Индустриальные кварталы» даст городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций превысит семь триллионов рублей, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов рассказал о комплексном развитии еще одного участка бывшей промышленной зоны «Кунцево». Объем инвестиций в редевелопмент территории площадью более 20 гектаров составит почти 20 миллиардов рублей.

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