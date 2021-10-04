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Фумио Кисиду занял в парламент пост нового премьер-министра Японии

Полина Долганова

В мире
Фумио Кисиду занял в парламент пост нового премьер-министра Японии
Фото: KIM KYUNG-HOON

Бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду избрали в парламенте на пост нового премьер-министра Японии. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает ТАСС.

Назначение Кисиду не стало неожиданностью, потому как на прошлой неделе его избрали главой правящей Либерально-демократической партии.

Телеканал NHK, в свою очередь, передает, что выборы в нижнюю палату парламента страны планируется провести 31 октября.

8 октября Кисиду выступит со своей речью, а 14 октября сообщит о роспуске нижней палаты в связи с истечением срока полномочий.

4 октября сообщалось, что Кисида планирует объявить о начале предвыборной кампании с 19 октября.

Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в понедельник, 4 октября, в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства.

На внеочередном заседании кабинета министров премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

Ожидается, что в составе нового кабмина сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. На должность генерального секретаря правительства назначат бывшего министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно. Главой Министерства финансов станет экс-министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки.

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