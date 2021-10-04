Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

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Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в понедельник, 4 октября, в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщила канцелярия главы японского правительства.

На внеочередном заседании кабинета министров премьер-министр Суга собрал у всех членов правительства заявления об отставке. В ближайшие часы до формирования нового правительства они будут исполняющими обязанности глав своих ведомств.

В ближайшее время парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьер-министра. Им станет новый председатель правящей в стране Либерально-демократической партии Фумио Кисида. После этого он объявит состав нового правительства.

Ожидается, что в составе нового кабмина сохранят посты министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и глава Минобороны Нобуо Киси. На должность генерального секретаря правительства назначат бывшего министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Хирокадзу Мацуно. Главой Министерства финансов станет экс-министр, ответственный за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Сюнъити Судзуки, передает ТАСС.

Япония и Россия договорились продолжать диалог для развития двусторонних отношений. Главы министерств иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги в ходе переговоров в Нью-Йорке договорились о продолжении диалога между странами.